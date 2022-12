Alain Elkann nasce a New York il 23 marzo 1950. Poliglotta, nato negli Stati Uniti da padre francese e madre italiana, di religione ebraica. Dal punto di vista letterario è considerato il discepolo di Alberto Moravia, con cui ha anche pubblicato delle opere. Ma è molto noto per essere il padre di John Elkann, presidente e proprietario del gruppo Fiat Chrysler, e di Lapo Elkann. Alain ha sposato nel 1975 la figlia di Gianni Agnelli, Margherita, da cui ha avuto appunto John, Lapo e Ginevra. Si è laureato in giurisprudenza... continua su Biografieonline.it