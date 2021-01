Puoi avere difetti, essere ansioso e perfino essere arrabbiato...

Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

Dovunque vorremo andare andremo, una nave è questo in realtà. Non è solo una chiglia, con uno scafo e un ponte o delle vele, sì, la nave è fatta così, ma ciò che una nave è... ciò che la Perla Nera è in realtà... è libertà.

‐ Jack Sparrow ‐

Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna