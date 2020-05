Divina Commedia, Purgatorio, Canto I

[Or ti piaccia gradir la sua venuta: / libertà va cercando, ch'è sì cara, / come sa chi per lei vita rifiuta.]



[Purgatorio, Canto I vv. 70-72]



Questa frase è il verso N. 71 del I canto del Purgatorio della Divina Commedia. Le parole sono pronunciate da Virgilio e rivolte verso Catone. Questi è il custode dell'accesso al monte del Purgatorio. Con queste parole Virgilio gli presenta Dante come "cercatore di libertà". Il verso successivo (N. 72) è riferito al suicidio di Catone.