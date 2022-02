Soldato Joker: "Sei proprio tu, John Wayne? E io chi sarei?"



[Il Soldato Joker fa un verso irriverente mentre il sergente Hartman sta riprendendo il Soldato Biancaneve]



Sergente Hartman: Chi ha parlato? Chi c. ha parlato?! Chi è quel lurido stronzo comunista checca e pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte? Ah, non è nessuno eh?! Sarà stata la fatina buona del c.! Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del cu*o che ci potete succhiare il latte senza cannuccia! Allora, sei stato per caso tu brutto stronzo?



Soldato Cowboy: Signor no, Signore!



Sergente Hartman: Brutto pezzo di m*rda con la faccia da verme, scommetto che sei stato tu!



Soldato Cowboy: Signor no, Signore!



Soldato Joker: Signore, l'ho detto io, Signore!



Sergente Hartman: ...Però, senti senti, abbiamo tra noi un attore comico, il "Soldato Joker"! Io ammiro la sincerità; sì sì tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scopare mia sorella! [Dà un pugno in pancia al soldato Joker] Brutto sacco di m*rda! Io ti metto sotto! Ti farò un cu*o così! Qui tu non riderai! Tu non piangerai! Qui si riga dritto e basta! Ti faccio vedere io! Alzati in piedi tirati su, datti subito una regolata amico mio se no io ti svito il cranio e ti cago in gola!