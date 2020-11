Ricorda. Se stai passando un periodo buio, non avere paura! Più è buio e più si vedono le stelle.

All'età di cinque anni ci chiedevano che cosa volevamo fare da grandi, e noi rispondevamo cose tipo austronauta, presidente o, nel mio caso, principessa. Quando ce lo richiedevano a dieci anni, noi rispondevamo rock star, cow boy o, nel mio caso, medaglia d'oro olimpica. Ma ora siamo cresciuti, perciò ci chiedono una risposta seria, quindi noi rispondiamo: e chi cavolo lo sa? Questo non è il momento di prendere decisioni definitive, adesso è il momento di sbagliare, di prendere il treno sbagliato e arrivare chissà dove, di innamorarsi spesso, di prendere filosofia perché nessuno farà mai carriera con filosofia, di cambiare idea e poi ricambiarla perché niente è immutabile. Perciò fate più sbagli che potete, così quando ci chiederanno cosa vogliamo fare, non tireremo più ad indovinare, lo sapremo. [Discorso per la cerimonia del diploma]