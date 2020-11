Ex Second Lady degli Stati Uniti durante l'amministrazione Obama, Jill Biden nel 2020 è diventata la First Lady del 46esimo presidente, il marito Joe Biden, eletto durante le presidenziali del mese di novembre 2020. Il percorso che conduce questa donna caparbia ed empatica per la terza volta alla Casa Bianca è fatto di lavoro, umiltà e attenzione alle cause sociali. Scopriamo di più leggendo questa biografia, sulla vita privata e professionale di Jill Biden. Jill Biden: infanzia ed esordi professionali Jill Biden nasce il 3...continua la lettura su Biografieonline.it