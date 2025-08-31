Aforismi
Frase di Guido Gozzano

Da Palazzo Madama al Valentino
ardono l'Alpi tra le nubi accese ...
È questa l'ora antica torinese,
è questa l'ora vera di Torino ...

(Torino)

[Da: I colloqui]

Breve biografia di Guido Gozzano

Guido Gustavo Gozzano nasce a Torino il 19 dicembre 1883. La famiglia, benestante, borghese e di buon livello culturale, è originaria di Agliè, paese nei pressi di Torino. Il padre Fausto muore a causa di una polmonite quando lui è ancora un ragazzino. Dopo le scuole superiori si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza, ma non si laurea...
Biografia di Guido Gozzano su Biografieonline.it

