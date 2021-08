Nato a La Plata (Argentina) il 9 febbraio 1952, Julio Velasco trascorre la prima giovinezza immerso nello studio che lo porta a frequentare il corso di Laurea in Filosofia presso l'Ateneo della sua città. E' in questo periodo che avvengono i primi contatti con la pallavolo, dapprima come giocatore e poi come allenatore delle selezioni giovanili. Costretto ad abbandonare gli studi universitari in seguito alla repressione dei militari golpisti contro gli studenti antiregime, Julio Velasco incomincia a dedicarsi con sempre maggiore...continua la lettura su Biografieonline.it