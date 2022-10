Morwenn Moguerou - dai più conosciuta con lo pseudonimo di Ema Stokholma - nasce a Marsiglia il 9 dicembre 1983, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Gli amici preferiscono chiamarla semplicemente “Ema”. E’ in possesso della cittadinanza italiana. Ema Stokholma Modella e dj, Ema è diventata anche un personaggio televisivo per la sua bellezza, una dote che sicuramente l’ha aiutata ad entrare nel mondo dello spettacolo. Come ha descritto lei stessa nel libro intitolato “Per il mio bene”, la sua infanzia non è stata per... continua su Biografieonline.it