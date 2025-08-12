Aforismi
Frase di Cesare Pavese

Tutto il problema della vita è dunque questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri.

Breve biografia di Cesare Pavese

Cesare Pavese nasce il 9 settembre 1908 a Santo Stefano Belbo, paesino delle Langhe in provincia di Cuneo, dove il padre, cancelliere del tribunale di Torino, aveva un podere. Ben presto la famiglia si trasferisce a Torino, anche se il giovane scrittore rimpiangerà sempre con malinconia i luoghi e i paesaggi del suo paese, visti come...
Biografia di Cesare Pavese su Biografieonline.it

