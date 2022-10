Jacopo Tissi nasce nel paesino di Landriano, in provincia di Pavia, il 13 febbraio 1995. È un ballerino italiano, stella della danza classica mondiale. Dal pubblico appassionato e dagli addetti al settore artistico del balletto classico, è considerato come l'erede naturale di un talento come Roberto Bolle. Jacopo è capace di esprimersi con forza e grazia al tempo stesso; è riuscito a tagliare moltissimi traguardi, dall'adolescenza fino alla consacrazione come primo ballerino del rinomato Teatro Bolshoi di Mosca, all'inizio degli anni... continua su Biografieonline.it