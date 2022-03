Volodymyr Zelensky nasce in Ucraina il 25 gennaio 1978, nella città di Kryvyj Rih. Nel suo Paese la fama arriva inizialmente come attore e comico. Nel 2019 la notorietà diviene internazionale, per aver vinto le elezioni politiche che lo portano alla Presidenza dell'Ucraina. Nel febbraio del 2022 il suo volto entra in tutte le case del mondo, grazie alla televisioni, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky Scopriamo in questa breve biografia la carriera e il pensiero... continua su Biografieonline.it