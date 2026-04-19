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Aforisma di Sharon Stone

La vera felicità ti viene da dentro. Nessuno può regalartela.

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Breve biografia di Sharon Stone

La bellissima attrice, nata il 10 marzo 1958 a Meadville, Pennsylvania è di la seconda di quattro figli di una famiglia di umili origini. La madre è sempre stata una casalinga, come vuole la tradizione dell'America profonda, mentre il padre svolgeva il lavoro di operaio. L'ambiziosa Sharon però, fin da adolescente è ben decisa a non...
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Biografia di Sharon Stone su Biografieonline.it

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