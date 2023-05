È stata probabilmente la più dinamica cantante soul e rock della storia della musica. La definizione può sembrare esagerata ma la lunghissima carriera costellata di successi di Tina Turner parla da sola. Tina Turner, anche in età avanzata è stat un'artista che sprizzava sex-appeal da tutti i pori, così come all'inizio della sua carriera, quando iniziò come lead singer del gruppo "Ike & Tina Turner Revue", alla fine degli anni '50. Le sue prestazioni aggressive e potenti hanno sfondato dappertutto, partendo proprio da quel... continua su Biografieonline.it