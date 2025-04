Due fratellini disegnano la stessa mamma in due modi diversi. Così gli uomini Dio.

Giulio Rapetti, in arte Mogol, nasce il 17 agosto 1936 a Milano. Il suo nome rimarrà per sempre legato a quello di Lucio Battisti, molte delle cui canzoni sono considerate eterne rappresentanti della musica leggera italiana. Mogol è autore di numerosissimi testi, moltissimi successi, per la maggior parte legati proprio alla musica di...

continua leggendo la:

Biografia di Mogol su Biografieonline.it