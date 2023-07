Il vero e completo nome di Sinead O'Connor è Sinéad Marie Bernadette O'Connor. Nasce l'8 dicembre 1966 a Dublino, nella Repubblica di Irlanda. Come artista era nota per la sua voce potente e la sua musica, spesso impegnata politicamente e socialmente. Sinead O'Connor giovane Formazione ed esordi di Sinead O'Connor Nasce in una famiglia cattolica. Cresce con la madre, alcolizzata e depressa; questa muore in un incidente d’auto e Sinead viene mandata a studiare in diversi collegi cattolici. La carriera musicale inizia negli... continua su Biografieonline.it