Ray "Sugar" Leonard è il pugile statunitense che per primo conquistò il titolo mondiale in cinque diverse categorie di peso. Dotato di grandi velocità, abilità e carisma, Sugar Ray Leonard riempì il grande vuoto che che lasciò Muhammad Ali nel mondo della boxe quando si ritirò nel 1981. Il pubblico americano era alla ricerca di una nuova stella della boxe e Sugar Ray Leonard arrivò, al momento giusto. Nato a Wilmington, nel North Carolina, il 17 maggio 1956, Leonard venne nominato "Fighter of the Decade" negli anni '80, decennio... continua su Biografieonline.it