Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Battuta di Woody Allen

Non ho paura di morire. E' solo che non vorrei essere lì quando questo succede.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Woody Allen

Allan Stewart Königsberg - vero nome di Heywood Allen, conosciuto come Woody Allen - nasce il 30 novembre 1935 a New York nel quartiere del Bronx, ed è diventato col tempo il maggiore esponente della comicità intellettuale ebraica new-yorkese. I suoi genitori, Martin e Nettie, erano ebrei americani mentre i nonni provenivano dall'Europa...
continua leggendo la:
Biografia di Woody Allen su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail