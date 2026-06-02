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Aforisma di Charles Baudelaire

Lavorare è meno noioso che divertirsi.

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Breve biografia di Charles Baudelaire

Infanzia e studi di Baudelaire Charles Baudelaire nasce il 9 aprile del 1821 a Parigi, in una casa del Quartiere Lartino, dal secondo matrimonio dell'ormai sessantaduenne Joseph-Francois, funzionario al Senato, con la ventisettenne Caroline Archimbaut-Dufays. La madre, in seguito alla morte prematura del marito, sposa un aitante...
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Biografia di Charles Baudelaire su Biografieonline.it

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