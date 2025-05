Lo sport dimostra che azzerando le differenze si può vincere di più.

Paola Ogechi Egonu nasce il 18 dicembre del 1998 a Cittadella, in Veneto, da genitori nigeriani. Inizia a giocare a pallavolo nella squadra della sua città natale. A quattordici anni ottiene la cittadinanza italiana (quando suo padre riesce a farsi assegnare il passaporto italiano), per poi entrare a far parte - nel ruolo di...

continua leggendo la:

Biografia di Paola Egonu su Biografieonline.it