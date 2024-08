Chi ha paura di amare, poi ha paura di tutto.

Gianluca Gotto nasce a Torino il 22 maggio 1990. Nel 2010, quando ha solo vent’anni, si pone una domanda forte. Si chiede se non ci siano alternative al percorso di vita tradizionale che ha appena intrapreso: decide di scoprirlo lasciando l’università e trasferendosi in Australia. Poi è la volta del Canada. Prima laurearsi, poi essere felice? Prima trovare un lavoro, poi essere felice? Prima avere una famiglia, poi essere felice? Prima andare in pensione, poi essere felice? No, la vita è qui e ora. La felicità va realizzata,... continua su Biografieonline.it