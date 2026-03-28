Domanda consiglio a chi ben si corregge.

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Aforisma di Leonardo da Vinci

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Breve biografia di Leonardo da Vinci

Tra Empoli e Pistoia, sabato 15 aprile 1452, nel borgo di Vinci nasce Leonardo di Ser Piero d'Antonio. Il padre, notaio, l'ebbe da Caterina, una donna di Anchiano che sposerà poi un contadino. Nonostante fosse figlio illegittimo il piccolo Leonardo viene accolto nella casa paterna dove verrà allevato ed educato con affetto. A sedici anni...
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Biografia di Leonardo da Vinci su Biografieonline.it

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