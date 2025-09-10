Aforismi
Ho deciso io, a un certo punto, di non rimanere dentro il racconto politico perché quando sono diventata conduttrice [...] ho capito che l'approfondimento politico richiedeva una serie di talenti, competenze e conoscenze dei meccanismi televisivi. A 27 anni forse non ero pronta. Quando Giancarlo Leone mi propose di andare a condurre l'edizione estiva di Unomattina, Andrea Vianello, che mi aveva fatto esordire alla conduzione e si sentiva un po' il mio padre professionale, mi sconsigliò di accettare. Io invece, quella a Unomattina Estate, la trovai un'esperienza rassicurante e da quel momento per me virare è stato abbastanza naturale, anche se in quel momento non avrei mai pensato di arrivare all'intrattenimento.
tvblog.it, intervista, 27 settembre 2024

Breve biografia di Mia Ceran

Mia Ceran nasce il 15 novembre del 1986 a Treviri, in Germania, da padre tedesco (dentista) e madre slava (giornalista). Cresciuta tra l'Italia e gli Stati Uniti, vive a Miami fino all'età di tredici anni, per poi trasferirsi a Roma Nord. In Italia frequenta la John Cabot University di Roma, dove ottiene il Bachelor triennale.
