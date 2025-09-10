DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Mia Ceran
Ho deciso io, a un certo punto, di non rimanere dentro il racconto politico perché quando sono diventata conduttrice [...] ho capito che l'approfondimento politico richiedeva una serie di talenti, competenze e conoscenze dei meccanismi televisivi. A 27 anni forse non ero pronta. Quando Giancarlo Leone mi propose di andare a condurre l'edizione estiva di Unomattina, Andrea Vianello, che mi aveva fatto esordire alla conduzione e si sentiva un po' il mio padre professionale, mi sconsigliò di accettare. Io invece, quella a Unomattina Estate, la trovai un'esperienza rassicurante e da quel momento per me virare è stato abbastanza naturale, anche se in quel momento non avrei mai pensato di arrivare all'intrattenimento.
Breve biografia di Mia Ceran
Mia Ceran nasce il 15 novembre del 1986 a Treviri, in Germania, da padre tedesco (dentista) e madre slava (giornalista). Cresciuta tra l'Italia e gli Stati Uniti, vive a Miami fino all'età di tredici anni, per poi trasferirsi a Roma Nord. In Italia frequenta la John Cabot University di Roma, dove ottiene il Bachelor triennale.
