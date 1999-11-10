Aforismi
Frase di Armand Duplantis

Penso che il limite sia il cielo.

[Cit. atleticalive.it, 5 febbraio 2020]

Breve biografia di Armand Duplantis

Armand Gustav Duplantis, soprannominato "Mondo", è un atleta svedese con cittadinanza statunitense, campionissimo del salto con l'asta. Nasce il 10 novembre 1999 a Lafayette, in Louisiana, negli Stati Uniti, e rappresenta il fenomeno assoluto del salto con l'asta mondiale. Questo straordinario atleta detiene tutti i record mondiali...
