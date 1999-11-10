PDF GRATIS
Armand Duplantis
Armand Duplantis
Frasi di Armand Duplantis
Armand Duplantis
Atleta svedese
10 novembre 1999
Ogni tanto sono in pedana e penso di essere di essere di nuovo un bimbo che salta nel suo giardino.
Se non arrivi primo, sei ultimo: sono venuto su con questa mentalità. Ecco perché davanti a una sfida non mi tirerò mai indietro.
Se perdo, non mi diverto per niente.
Penso che il limite sia il cielo.
Provo a saltare più in alto che posso, a mettere su uno spettacolo, a divertire. Alla fine, siamo intrattenitori.
L'asta è un'alchimia delicata: servono timing, costanza, rapidità combinate insieme. Un talento, da solo, non basta.
Mai avuto un piano B: non ricordo un periodo della mia vita in cui non abbia saltato con l'asta. Mio padre era un saltatore, mio fratello lo è stato. Mai voluto fare altro, è venuto tutto facile. Ho un talento? Lo coltivo.
Quando decolli non pensi a niente. La paura all'inizio c'era.
