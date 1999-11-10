Aforismi
Frase di Armand Duplantis

Mai avuto un piano B: non ricordo un periodo della mia vita in cui non abbia saltato con l'asta. Mio padre era un saltatore, mio fratello lo è stato. Mai voluto fare altro, è venuto tutto facile. Ho un talento? Lo coltivo.
Corriere della Sera, intervista, 6 dicembre 2022

Breve biografia di Armand Duplantis

Armand Gustav Duplantis, soprannominato "Mondo", è un atleta svedese con cittadinanza statunitense, campionissimo del salto con l'asta. Nasce il 10 novembre 1999 a Lafayette, in Louisiana, negli Stati Uniti, e rappresenta il fenomeno assoluto del salto con l'asta mondiale. Questo straordinario atleta detiene tutti i record mondiali...
continua leggendo la:
Biografia di Armand Duplantis su Biografieonline.it

