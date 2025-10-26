Dai principi si deduce una probabilità, ma il vero o una certezza si ottengono solo dai fatti.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Nathaniel Hawthorne
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Nathaniel Hawthorne
I suoi più grandi racconti, così come il suo romanzo capolavoro "La lettera scarlatta", sono segnati da una profondità psicologica e da una comprensione morale raramente riscontrabile e mai superata da nessun altro scrittore nordamericano. Così ce lo descrive anche l'Enciclopedia Britannica e vorrà pure dir qualcosa. Lo straordinario...
continua leggendo la:
Biografia di Nathaniel Hawthorne su Biografieonline.it