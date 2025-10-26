Aforismi
Aforisma di Nathaniel Hawthorne

Dai principi si deduce una probabilità, ma il vero o una certezza si ottengono solo dai fatti.

