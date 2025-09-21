Aforismi
Aforisma di Heinrich Heine

È dolce quello che tu mi dici, ma più dolce è il bacio che ho rubato alla tua bocca.

Breve biografia di Heinrich Heine

Heinrich Heine nasce il 13 Dicembre 1797 a Dusseldorf da una stimata famiglia di commercianti e banchieri ebrei. Il padre è un commerciante di stoffe molto a contatto con le fabbriche inglesi, la madre invece appartiene ad una illustre famiglia olandese. I primi rudimenti di cultura li ha proprio dalla madre Betty che, nel 1807, lo...
Biografia di Heinrich Heine su Biografieonline.it

