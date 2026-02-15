Aforismi
Frase di Abraham Lincoln

La religione di un uomo non vale molto se non ne traggono beneficio anche il suo cane e il suo gatto.

Breve biografia di Abraham Lincoln

Abraham Lincoln fu il sedicesimo presidente degli Stati Uniti (dal 1861 al 1865) e fu il principale artefice della vittoria degli unionisti nella guerra di secessione americana e dell'abolizione della schiavitù. Nato a Hodgenville, in Kentucky, il 12 febbraio 1809 da una famiglia di pionieri, intraprese gli studi giuridici,...
Biografia di Abraham Lincoln

