Arnold Schwarzenegger nasce il 30 luglio 1947 a Tahl, un paesino austriaco di circa 1200 abitanti. E' cresciuto nel secondo piano di vecchissima casa con i suoi genitori Gustav e Aurelia e suo fratello maggiore Meinhard. La famiglia è molto povera, tanto che per diversi anni, pur essendo il padre un agente di polizia, vivono in ristrettezze economiche davvero gravi, fino al punto da non possedere neanche un frigorifero per conservare il cibo. Da ragazzo, comunque, pratica numerosi sport come il calcio, l'atletica leggera, la boxe