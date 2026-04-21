La vera caratteristica della libertà è l'indipendenza, mantenuta con la forza.

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Aforisma di Voltaire
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Breve biografia di Voltaire
Voltaire nasce a Parigi il 21 novembre 1694; il suo vero nome è François-Marie Arouet. Figlio di una ricca famiglia borghese compie i primi studi presso i giansenisti e i gesuiti, acquisendo una solida formazione umanistica.
Ancora giovanissimo viene introdotto nella Société du Temple, cenacolo parigino di orientamento libertino, dove...
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