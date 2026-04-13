I baci, anche se dati al vento, sono bellissimi.

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Frase di Drew Barrymore
Breve biografia di Drew Barrymore
Bella, dolce e sensuale, l'attrice Drew Barrymore alterna con la stessa eleganza e vitalità, ruoli brillanti ad altri più impegnati, dimostrando ogni volta accattivanti doti di ironia e sensibilità. L'infanzia e l'adolescenza sono state tormentate da abbandoni e incomprensioni familiari che Drew ha cercato di soffocare nella...
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