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Aforisma di Clive Staples Lewis
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Breve biografia di Clive Staples Lewis
Studioso, esperto del Medioevo, filologo britannico, scrittore noto al grande pubblico soprattutto per la sua opera "Le cronache di Narnia", Clive Staples Lewis nasce a Belfast, in Irlanda, il 29 novembre 1898.
La sua carriera inizia dall'insegnamento della Lingua e Letteratura Inglese presso l'università di Oxford, dove diviene amico...
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