Niente rende l'uomo più egoista del suo lavoro.

Frase di George Bernard Shaw
Breve biografia di George Bernard Shaw
Lo scrittore e drammaturgo George Bernard Shaw nasce in Irlanda, a Dublino, il 26 luglio 1856. La famiglia è di origine inglese; quando George è giovanissimo il padre, alcoolizzato, perde il lavoro e la famiglia è costretta a vivere in povertà.
Frequenta comunque e saltuariamente varie scuole, tuttavia il valore della sua istruzione...
