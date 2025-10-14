Aforismi
Frase di George Bernard Shaw

Niente rende l'uomo più egoista del suo lavoro.

Breve biografia di George Bernard Shaw

Lo scrittore e drammaturgo George Bernard Shaw nasce in Irlanda, a Dublino, il 26 luglio 1856. La famiglia è di origine inglese; quando George è giovanissimo il padre, alcoolizzato, perde il lavoro e la famiglia è costretta a vivere in povertà. Frequenta comunque e saltuariamente varie scuole, tuttavia il valore della sua istruzione...
Biografia di George Bernard Shaw su Biografieonline.it

