Aforisma di Fedor Dostoevskij

La verità autentica è sempre inverosimile. Per renderla più credibile, bisogna assolutamente mescolarvi un po' di menzogna.

Breve biografia di Fëdor Dostoevskij

Lo scrittore russo Fëdor Michajlovič Dostoevskij nasce a Mosca il giorno 11 novembre 1821. Famiglia e infanzia È il secondo di sette figli. Il padre Michail Andreevic (Michajl Andrevic), di origine lituana, è medico e ha un carattere stravagante nonché dispotico; il clima in cui cresce i figli è autoritario. Nel 1828 il padre è...
