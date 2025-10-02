Aforismi
Aforisma di Fedor Dostoevskij

Nelle mie fantasie del sottosuolo non mi sono mai figurato l'amore se non come una lotta, che facevo cominciare sempre dall'odio e finire con l'asservimento morale.

Breve biografia di Fëdor Dostoevskij

Lo scrittore russo Fëdor Michajlovič Dostoevskij nasce a Mosca il giorno 11 novembre 1821. Famiglia e infanzia È il secondo di sette figli. Il padre Michail Andreevic (Michajl Andrevic), di origine lituana, è medico e ha un carattere stravagante nonché dispotico; il clima in cui cresce i figli è autoritario. Nel 1828 il padre è...
Biografia di Fëdor Dostoevskij su Biografieonline.it

