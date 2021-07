Ivan Basso nasce a Gallarate, in provincia di Varese, il 26 novembre 1977. Trascorre l'infanzia a Cassano Magnago, dove studia e arriva fino al IV anno per diventare geometra. Inizia a correre in bici nella categoria giovanissimi all'età di 7 anni, per il G.S. San Pietro, di Cassano Magnago. La passione per il ciclismo è trasmessa dai genitori, ma si capisce da subito che il piccolo ce l'ha nel sangue: a nove anni decide di scalare lo Stelvio e l'Aprica. Poi sccala le varie categorie dei giovanissimi con dei risultati più che...continua la lettura su Biografieonline.it