Aforismi
Frase di Dorothy Parker

Il miglior amico di una ragazza è il suo borbottio.

Breve biografia di Dorothy Parker

Il sarcasmo, spregiudicato e pungente Intellettuale loquace ed eccentrica, nonché brillante scrittrice newyorchese, Dorothy Parker si è dedicata sia al giornalismo mondano che alla stesura di romanzi, distinguendosi sempre per uno stile elegante e finemente arguto. Nelle sue poesie e nei suoi racconti trasparivano soventemente la sua...
continua leggendo la:
Biografia di Dorothy Parker su Biografieonline.it

