Aforismi
Aforisma di José Saramago

Un uomo ha bisogno di fare la sua provvista di sogni.

Breve biografia di José Saramago

José de Sousa Saramago nasce ad Azinhaga, in Portogallo il 16 novembre 1922. Trasferitosi a Lisbona con la famiglia in giovane età, abbandonò gli studi universitari per difficoltà economiche, mantenendosi con i lavori più diversi. Ha infatti lavorato come fabbro, disegnatore, correttore di bozze, traduttore, giornalista, fino a...
continua leggendo la:
Biografia di José Saramago su Biografieonline.it

