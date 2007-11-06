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Frase di Enzo Biagi
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Breve biografia di Enzo Biagi
Il grande giornalista italiano è nato il 9 agosto 1920 a Lizzano in Belvedere, un paesino dell'Appennino tosco-emiliano in provincia di Bologna. Di umili origini, il padre lavorava come aiuto magazziniere di uno zuccherificio, mentre la madre era una semplice casalinga.
Dotato di un talento innato per la scrittura, fin da bambino si...
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