Aforismi
Aforisma di Henry Ford

Il denaro è come un braccio o una gamba: o lo usi o lo perdi.

Breve biografia di Henry Ford

Industriale, ingegnere e progettista, Henry Ford nasce a Springwells Township, Michigan (USA) il 30 luglio 1863. Figlio di agricoltori di origine irlandese, dopo aver ricevuto soltanto una formazione elementare, inizia a lavorare come macchinista tecnico in un'industria di Detroit. Non appena i tedeschi Daimler e Benz cominciano ad...
