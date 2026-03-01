Il denaro è come un braccio o una gamba: o lo usi o lo perdi.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Henry Ford
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Henry Ford
Industriale, ingegnere e progettista, Henry Ford nasce a Springwells Township, Michigan (USA) il 30 luglio 1863. Figlio di agricoltori di origine irlandese, dopo aver ricevuto soltanto una formazione elementare, inizia a lavorare come macchinista tecnico in un'industria di Detroit. Non appena i tedeschi Daimler e Benz cominciano ad...
