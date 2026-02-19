Aforismi
Frase di Padre Pio

L'uomo potrà sfuggire alla giustizia umana ma non a quella divina.

Breve biografia di Padre Pio

San Pio da Pietrelcina, noto anche come Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nasce il 25 maggio 1887 a Pietrelcina, piccolo comune campano vicino Benevento, da Grazio Forgione e Maria Giuseppa Di Nunzio, piccoli proprietari terrieri. La madre è una donna molto religiosa, alla quale Francesco rimarrà sempre molto legato. Viene...
Biografia di Padre Pio su Biografieonline.it

