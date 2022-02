È più bello dare che ricevere, specialmente se si tratta di gattini.

William Henry Cosby Jr. nasce a Philadelphia (Pennsylvania, USA) il 12 luglio 1937. Noto al grande pubblico - soprattutto americano - anche come scrittore, produttore cinematografico e sceneggiatore di fiction televisive, è stato il personaggio del piccolo schermo più pagato del suo paese durante il periodo tra gli anni '80 e '90. Abbandonati gli studi dopo aver conseguito il titolo di istruzione minimo, entra in marina: si ritira poco tempo dopo iniziando a lavorare come barista. Intanto riprende e porta a termine gli studi... continua su Biografieonline.it