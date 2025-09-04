La coscienza tranquilla è un'invenzione del diavolo.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Albert Schweitzer
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Albert Schweitzer
Nato il 14 gennaio 1875 a Kaysersberg, nell'Alta Alsazia, Albert Schweitzer frequenta l'università di Strasburgo, per laurearsi in filosofia nel 1899 e assumere nel 1902 la libera docenza in Teologia. Nel 1911 si laurea anche in medicina e a Parigi si specializza in malattie tropicali. Ordinato curato della chiesa di San Nicola a...
continua leggendo la:
Biografia di Albert Schweitzer su Biografieonline.it