Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Aforisma di Muhammad Yunus

Quando oggi qualcuno mi chiede come mi sono venute tutte quelle idee innovative... io rispondo che abbiamo guardato come funzionano le altre banche e abbiamo fatto il contrario.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Muhammad Yunus

Muhammad Yunus nasce il 28 giugno 1940 a Chittagong, il più importante centro economico del Bengala Orientale, in Bangladesh. Terzo di 14 figli, cinque dei quali morti ancora bambini, si è laureato in Economia nella sua città e ha conseguito il dottorato all'Università Vandebirlt di Nashville (Tennessee). A differenza di molti...
continua leggendo la:
Biografia di Muhammad Yunus su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail