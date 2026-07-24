Muhammad Yunus nasce il 28 giugno 1940 a Chittagong, il più importante centro economico del Bengala Orientale, in Bangladesh. Terzo di 14 figli, cinque dei quali morti ancora bambini, si è laureato in Economia nella sua città e ha conseguito il dottorato all'Università Vandebirlt di Nashville (Tennessee). A differenza di molti...

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