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Aforisma di Muhammad Yunus
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Breve biografia di Muhammad Yunus
Muhammad Yunus nasce il 28 giugno 1940 a Chittagong, il più importante centro economico del Bengala Orientale, in Bangladesh. Terzo di 14 figli, cinque dei quali morti ancora bambini, si è laureato in Economia nella sua città e ha conseguito il dottorato all'Università Vandebirlt di Nashville (Tennessee).
A differenza di molti...
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