Frase di Tommaso Campanella

Io nacqui a debellar tre mali estremi: tirannide, sofismi, ipocrisia.

Breve biografia di Tommaso Campanella

Giovanni Domenico Campanella, con Giordano Bruno e Bernardino Telesio, è considerato uno degli anticipatori della moderna filosofia; il suo pensiero è simbolo storico convenzionale del passaggio tra Medioevo ed era moderna. Nasce in Calabria, a Stilo, il 5 settembre 1568. Figlio di un calzolaio povero e senza istruzione, Campanella è...
