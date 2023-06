Rosy Bindi è più bella che intelligente.

Vittorio Umberto Antonio Maria Sgarbi nasce a Ferrara il giorno 8 maggio 1952. Nel periodo turbolento del 1968 partecipa alla contestazione giovanile tra le file degli anarchici; all'Università di Bologna si laurea in filosofia con specializzazione in storia dell'arte. Subito dopo inizia ad occuparsi di arte, diventando ispettore della sovrintendenza ai beni storici e artistici per la regione del Veneto. Il personaggio di Vittorio Sgarbi nasce e si afferma soprattutto come ospite della trasmissione tv Maurizio Costanzo Show, su... continua su Biografieonline.it