Penso sia meglio passare per tirchi che buttare i soldi dalla finestra.

Ingvar Feodor Kamprad nasce il 30 marzo 1926 a Agunnaryd, un piccolo villaggio nella provincia di Småland in Svezia. Fin da ragazzo manifesta il suo animo imprenditoriale: comincia con il vendere fiammiferi porta a porta fino ad investire, all'età di soli 17 anni, il denaro ricevuto dal padre (come riconoscimento per i suoi meriti scolastici) per dare vita alla sua attività, sviluppatasi e conosciuta in seguito a livello mondiale come IKEA. L'acronimo IKEA è composto dalle iniziali del suo nome (Ingvar Kamprad) più Elmtaryd, la... continua su Biografieonline.it