Un nome, un mito. Mai come in questo caso si può parlare di vera e propria dimensione mitologica a proposito di Marcel Proust, scrittore spesso citato a proposito (ma ancor più spesso a sproposito), del tempo che passa e della potenza del ricordo ma che in pochi hanno davvero letto. Complice anche la mole ragguardevole e certamente...

continua leggendo la:

Biografia di Marcel Proust su Biografieonline.it