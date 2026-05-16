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Frase di Rocco Siffredi

Sono attratto dalle donne che hanno una forte personalità, che mettono l'essere sexy in secondo piano. Ce ne sono tante in politica che più sento parlare più trovo eccitanti.

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Breve biografia di Rocco Siffredi

Nasce a Ortona Porto in provincia di Chieti il giorno 4 maggio 1964. All'anagrafe il suo nome è Rocco Antonio Tano. Rocco, adolescente, a soli sedici anni si arruola nella Marina mercantile come volontario. Terminerà l'esperienza nel 1982 per recarsi a Parigi per raggiungere il fratello Giorgio. Nella capitale francese dà una mano...
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Biografia di Rocco Siffredi su Biografieonline.it

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